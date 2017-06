L'inquiétante déclaration du père de la petite Jihane, disparue depuis ce dimanche: "Les policiers disent qu'il y a quelqu'un qui l'a prise à la main"

On est toujours sans nouvelle de la petite Jihane, 6 ans, disparue depuis ce dimanche après-midi à Anderlecht, alors qu’elle était à l’Abattoir avec son papa. Un appel à témoins a été lancé et les premiers éléments de l’enquête ne sont pas rassurants.

En effet, nos confrères de RTL ont contacté le père de la fillette et celui-ci explique que sa fille était à côté de lui avant de disparaître. Il explique avoir été en contact avec les policiers qui mènent l’enquête : « Ils disent qu’il y a quelqu’un qui l’a prise à la main et qui est parti avec. Ils l’ont vu aux caméras ».

D’intenses recherches ont été menées durant toute la nuit, sans succès jusqu’à présent.

Jihane mesure 1m20. Elle a les cheveux longs et bruns et des yeux foncés. Elle s’exprime en français et en néerlandais.

Au moment de sa disparition, elle portait une jupe bleue avec des étoiles blanches, une ceinture rose et des sandales jaunes.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300 ou avec Child Focus via le numéro 116 000.

Vous pouvez également réagir via email : avisderecherche@police.belgium.eu.