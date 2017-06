Météo: le temps se rafraichit ce lundi avec de 16 à 20 degrés

Le temps sera plus frais et assez bien nuageux mais généralement sec, avec des maxima de 16 à 20 degrés sous un vent modéré d’ouest à sud-ouest, indique lundi l’IRM.

D’assez belles éclaircies égairont le début de journée mais assez rapidement, le ciel deviendra partiellement à parfois très nuageux. Le temps sera généralement sec mais une petite ondée isolée n’est pas exclue sur le nord du pays.

Il fera plus frais avec des maxima oscillant entre 16 et 18 degrés en Ardenne et entre 18 et 20 degrés ailleurs. Le vent sera modéré d’ouest à sud-ouest, à la mer parfois assez fort avec des rafales jusqu’à 50 km/ h.

Ce soir, d’abord encore beaucoup de nuages puis davantage d’éclaircies dans la nuit. Vent modéré d’ouest à sud-ouest devenant faible de direction variable. Il fera frais avec des minima de 7 ou 10 degrés en Ardenne et entre 11 et 13 degrés en plaine.