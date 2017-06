Une mère décède après avoir percuté un poteau d'éclairage avec sa voiture à Vosselaar: son enfant de 8 ans, passager, n'est que légèrement blessé

Les circonstances exactes de l’accident ne sont pas encore claires. La victime, qui avait pu être réanimée sur place, est finalement décédée quelque temps après à l’hôpital. Son enfant âgé de 8 ans, passager dans la voiture, a été légèrement blessé. Il est parvenu à sortir du véhicule par ses propres moyens.

Vrouw zwaargewond nadat auto over de kop gaat in Molenstraat in Vosselaar. Kind kan uit auto kruipen en is lichtgewond. pic.twitter.com/dgSdzfcn2w