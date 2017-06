Herseaux: course-poursuite et échange de tirs avec la police à la frontière française (vidéo)

À l’heure d’écrire ces lignes hier soir, le quartier entre Wattrelos et Herseaux était complètement bouclé. Une course-poursuite avec des policiers français s’est terminée à Herseaux côté français après qu’une voiture de police française ait été percutée à Wattrelos. Des coups de feu ont été tirés sur une voiture noire immatriculée en France et qui refusait de s’arrêter. Les pompiers français ont été appelés vers 19 h 30. Une personne aurait été blessée par balle. Elle se trouverait dans un état grave et aurait été transportée sur Lille. Selon des témoins, au moins deux personnes étaient à bord de ce véhicule. La police française aurait arrêté la seconde personne. Sur place, rue Mendès-France à Wattrelos, on pouvait observer cinq douilles au sol. Plus d’infos à suivre.

