Plus de 150 interventions des secours dimanche matin à la Ducasse de Mons (vidéo)

Les services de secours de la Ducasse de Mons ont effectué plus de 150 interventions lors des festivités très populaires de la Ducasse de Mons de dimanche matin. La chaleur est principalement mise en cause.

Les festivités de la « Ducasse rituelle » de Mons, notamment la Procession, la Montée du Car d’Or et le « Combat Dit Lumeçon » sur la Grand-Place à la mi-journée, ont suscité un très grand engouement populaire. Plusieurs milliers de personnes ont assisté aux événements sous une chaleur qui a frôlé les 30 degrés vers midi.

Les services de secours ont indiqué qu’entre 150 et 160 interventions avaient été effectuées dimanche. « La chaleur est la cause majeure des problèmes rencontrés mais nous avons eu aussi quelques traumas, entre autres, une rotule fracturée, une épaule luxée, une personne a eu des problèmes à colonne vertébrale », a indiqué Frank Van Trimpont, responsable des services de secours. « En 2016, on comptait quelque 120 interventions dans le même temps. »

Quelque 70 membres des services de secours, dont trois médecins, quatre infirmières et 60 ambulanciers, ont été mobilisés dimanche martin à Mons. Les services de secours avaient déjà comptabilisé dix interventions jeudi, 37 vendredi et 47 samedi.

Du côté des forces de sécurité, la zone de police de Mons-Quévy a mentionné, pour la période de samedi 6 heures à dimanche 6 heures, une recrudescence des bagarres en rue mais une baisse des plaintes au niveau des vols. Pendant cette période, la police montoise a procédé à 14 (pour 42 la veille) arrestations administratives, principalement pour ivresse et trouble de l’ordre public, ainsi qu’à deux arrestations judiciaires. Deux night-shops ont été fermés par les policiers pour non-respect des ordonnances en vigueur.

Samedi, par ailleurs, les pompiers de Mons sont intervenus à même la Grand-Place pour un feu de cheminée dans un restaurant qui a été rapidement maîtrisé.