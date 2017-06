L'auteur de l'attaque de Notre-Dame mis en examen et placé en détention

L’auteur de l’attaque au marteau d’un policier devant Notre-Dame de Paris a été mis en examen samedi soir par un juge antiterroriste et écroué, a indiqué le parquet de Paris.

Farid Ikken, 40 ans, a été mis en examen pour «tentative d’assassinats sur personne dépositaire de l’autorité publique» et «association de malfaiteurs terroriste criminelle». Conformément aux réquisitions du parquet, il a été placé en détention provisoire. Inconnu des services de renseignement, ce doctorant algérien s’était radicalisé récemment sur internet. Une vidéo d’allégeance au groupe Etat islamique et de nombreux documents de propagande jihadiste ont été retrouvés à son domicile et dans son ordinateur.