Un automobiliste percute 8 personnes sur la place de la gare à Amsterdam: deux blessés graves (vidéo+photos)

Selon la police, l’automobiliste était garé à un endroit interdit lorsqu’il a été repéré par les forces de l’ordre. Il a alors démarré et a foncé contre un mur en heurtant plusieurs personnes.

Le conducteur a été intercepté et il a été interrogé pour savoir si son acte était intentionnel. De nombreuses voitures de police étaient sur les lieux.

Cet incident n’est pas traité comme une attaque terroriste par les autorités, d’après les dernières informations publiées par la police sur Twitter.

Car rams 5 people outside Amsterdam Central Station. 3 taken to to hospital. 2 treated at the scene. Driver arrested. pic.twitter.com/EjMXP5q3Ks