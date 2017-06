Rallye de Sardaigne: Tanak leader, Neuville troisième

L’Estonien Ott Tänak (Ford Fiesta WRC) occupe la première place du rallye de Sardaigne, septième manche du championnat du monde des rallyes WRC, à l’issue de la deuxième journée, samedi. Le Finlandais Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC) est deuxième, à 24.3 de l’Estonien. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC), qui a connu des problèmes de freins, est troisième avec un peu plus d’une minute de retard.

Neuville était en colère samedi matin en raison de la mauvaise visibilité liée aux nuages de poussière qui se formaient sur la piste. Sa plainte a été entendue par les commissaires de course, lesquels ont décidé de laisser partir les coureurs avec trois minutes d’intervalle. L’humeur de Neuville ne s’est pas améliorée lors de la dernière spéciale du matin quand il a eu des problèmes de frein. Le Belge a perdu 1 minute et 7 secondes et a reculé à la troisième place du classement.

Au cours de cette spéciale, Ostberg (Ford Fiesta WRC), Ogier (Ford Fiesta WRC) et Mikkelsen (Citroën C3 WRC) ont été victimes d’une crevaison pratiquement au même endroit.

Le leader Hayden Paddon (Ford Fiesta WRC) avait construit un solide avantage lorsqu’il est parti à la faute dans l’ES 13. Le Néo-Zélandais a percuté un talus.

Ott Tänak a pris la tête, qu’il a conservée au terme de la dernière spéciale du jour (ES 15). Il compte 24.3 d’avance sur Jari-Mati Latvala (Toyota Yaris WRC). Thierry Neuville est troisième à 1 : 02.2. Le champion du monde Sébastien Ogier doit se contenter de la sixième place à 3 : 26 de Tänak.

Quatre spéciales sont au programme de la dernière journée, dimanche.