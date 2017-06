Yvan Mayeur, l'argent Samusocial et l'avenir: le futur ex-bourgmestre de Bruxelles ne sera pas député et n'aura pas d'indemnités de sortie

D.Sw. et M.B.

Yvan Mayeur et Pascale Peraïta, le « couple » le plus détesté de Bruxelles.

Combien Yvan Mayeur et Pascale Peraïta ont-ils gagné au total sur le compte du Samusocial ?

Le chiffre n’est pas encore disponible. Mais nul doute que la commission d’enquête mise sur pied par le parlement bruxellois aura à cœur de faire la lumière sur cette question. Sur les seules trois dernières années, cela doit représenter environ 100.000 euros à eux deux.

Quel budget cela représentait-il pour l’ensemble des administrateurs ?

On ne possède pas encore le décompte total. Mais en 2014 et 2015, lui et Pascale Peraïta ont perçu deux tiers du budget prévu pour les administrateurs de l’ASBL. En 2015, ils sont ainsi chacun perçu 18.900 euros brut, soit 37.800 euros sur un budget total de 56.000 euros.

Mayeur député ?

Non, c’est certain ! Comme il est suppléant à la Chambre, pour le (re)devenir, il aurait dû compter sur la démission de la députée Karine Lalieux. Comme celle-ci ne devient pas bourgmestre, elle restera députée. Et elle ne démissionnera certainement pas car elle est très attachée à son travail parlementaire.

Percevra-t-il des indemnités de sortie ?

Non, il ne recevra ni indemnité de préavis ni prime de départ (…).

