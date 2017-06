Roberto Martinez après Estonie – Belgique (0-2): "Le plus important, c'est de ne pas avoir encaissé" (vidéo)

Après avoir testé pour la première fois un système de jeu avec deux attaquants de pointe en première mi-temps de la rencontre amicale face à la Tchéquie (2-1) en début de semaine, Roberto Martinez est revenu, vendredi, à un schéma plus commun pour défier l’Estonie, lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2018. Une tactique payante, même si son équipe a mis du temps avant d’assurer sa victoire. « C’était vraiment très difficile », lançait le sélectionneur de la Belgique au micro de nos confrères de la RTBF. « Ce match tombait au début des vacances pour les joueurs. Difficile de conserver sa concentration dans ces conditions. Mais nous l’avons emporté, sans encaisser le moindre but. Et c’est bien ça le plus important ».

Ne pas encaisser, cela semblait être LA priorité de l’Espagnol. « Nous voulions conserver une discipline endéans 90 minutes de jeu. Et nous sommes parvenus à arriver à nos fins. C’était un match piège. Nous nous en sommes sortis devant 1300 supporters qui avaient effectué ce long déplacement. Nous leur avons ainsi offert 90 minutes de concentration ».

Le sélectionneur fédéral, qui se repose toujours sur une ligne arrière expérimentée (Toby Alderweireld, Vincent Kompany et Jan Vertonghen) et un Thibaut Courtois indéboulonnable entre les perches, a épousé les lignes d’un certain conservatisme en misant sur un 3-4-2-1 qui est devenu sa marque de fabrique sous la bannière du plat pays. « Finalement, nous pouvons être heureux du résultat, comme nous n’avons pas pris de but. Certes, notre deuxième goal tombe un peu tard. Mais je le répète : nous avons gardé le zéro derrière face à une formation qui avait décidé de nous attendre et, de facto, d’évoluer assez bas. Ce qu’il y a à améliorer ? Nous devons parfois nous montrer plus rapides et plus précis en zone de conclusion ».

Découvrez l’interview de Stéphane Vande Velde, notre envoyé spécial en Estonie

Vous veniez pour les trois points mais êtes-vous satisfait par le déroulement de la rencontre ?

Nous avons fait le job, en professionnel. Il faut tenir compte du fait que nous sommes en fin de saison, que c’est compliqué de remettre les corps en route après quelques jours de relâchement. Il fallait gagner ce match et nous l’avons fait. Peut-on s’améliorer ? Clairement oui mais on est resté sérieux, même dans les dix dernières minutes, quand on savait que les Estoniens allaient pousser. Nous avons gardé le zéro derrière et nous n’avons pas permis aux Estoniens d’y croire. C’était difficile de trouver des espaces, de briser les lignes et dans ce cas-là, il faut être patient. Nous avons fait preuve de discipline.

Que pensez-vous de la paire Witsel-Fellaini ?

Je l’ai trouvée très solide. Ils ont brisé toutes les contre-attaques estoniennes et ont bien verrouillé l’entrejeu. J’ai également apprécié le rendement de Nacer Chadli, le joueur le plus impressionnant de ce match.

Pourquoi n’avoir pas fait monter Batshuayi plus tôt ?

Dans ce genre de rencontres, il est très difficile de faire des remplacements. Cela prend du temps au joueur qui rentre de se mettre dans le tempo et je ne voyais pas de raisons de bouger à la paire Witsel-Fellaini. Ce n’est que quand j’ai senti que Mertens commençait à fatiguer que j’ai fait rentrer Batshuayi. Cela ne sert à rien de faire des changements pour des changements.

Qu’avez-vous pensé de la rencontre de Lukaku ?

C’était un match compliqué pour lui. Il se retrouvait avec trois hommes sur lui en permanence car le médian défensif se glissait souvent entre les deux défenseurs centraux. Il avait du mal à gagner des duels et à trouver des espaces. Dans ces cas-là, il faut passer sur les ailes, ce que nous n’avons pas souvent fait. Et l’exclusion n’a pas rendu le match de Lukaku plus facile.

Après un an à la tête des Diables rouges, quel bilan tirez-vous ?

Je suis surtout content du désir qu’ont les joueurs de faire partie des Diables rouges. J’aime leur implication.