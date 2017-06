Ostende gagne au Brussels et se rapproche d'un sixième titre de rang

Dans une salle de Neder-over-Heembeek qui ressemblait à un vrai chaudron, c’est Ostende qui prenait le meilleur départ. Le Brussels butait sur la bonne défense ostendaise et au bout des dix premières minutes le marquoir affichait 11-15 pour le BCO. Ostende prenait le large dans le deuxième quart-temps grâce à son banc emmené par Jean-Marc Mwema et Corey Walden. Les Bruxellois étaient dans les cordes mais réduisait l’écart avant le repos grâce à Guy Muya (28-35).

Les hommes de Dario Gjegja reprenaient la deuxième période pied au plancher et prenaient rapidement 14 points d’avance (30-44, 22e). Par la suite, les Côtiers perdaient leur basket en s’en prenant au corps arbitral et le Brussels infligeait un 21-6 pour terminer le troisième quart-temps en tête (51-50). Dans le dernier quart-temps, le Brussels manquait d’adresse et ne parvenait pas à tuer le match. Dans une fin de match à suspense, Salumu donnait l’avance à Ostende à huit secondes du terme (59-60). Le Brussels manquait complètement sa dernière attaque et devait s’incliner d’un petit point.

Avec ce succès, Ostende n’est plus qu’à un match d’un sixième titre de champion consécutif. La troisième manche aura lieu dimanche soir au Versluys Dôme.