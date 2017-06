Estonie – Belgique (0-2): Mertens et Chadli permettent à la Belgique de faire un grand pas vers le Mondial 2018

Le 13 novembre 2016, la Belgique donnait une leçon de football à l’Estonie. Romelu Lukaku et Dries Mertens plantaient notamment un doublé. Et, au final, les Diables rouges s’imposaient sur la marque sans appel de 8-1, Meunier, Carrasco, Eden Hazard et un CSC de Klavan donnant au score son allure finale. Mais depuis ce match, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. Et c’est avec un sentiment de revanche que les visités montaient sur la pelouse de Tallinn.

D’emblée, on remarquait que Roberto Martinez avait opté pour un système en 3-4-2-1 avec Lukaku seul en pointe. Mais c’était toutefois les joueurs de flanc qui se montraient les plus offensifs en début de partie. Ainsi, dès la 11e minute de jeu, une passe au cordeau en profondeur d’Alderweireld trouvait Chadli sur le côté droit. L’ailier rentrait dans l’axe et décochait une frappe du gauche des 20 mètres. Le ballon passait un rien à côté de la cible. C’était le premier fait saillant de cette rencontre.

La suite était également assez dynamique. Il y avait quelques occasions belges à se mettre sous la dent. La domination était d’ailleurs noire-jaune-rouge. Il fallait cependant attendre la demi-heure de jeu et une erreur du gardien de but estonien pour voir le premier but de cette rencontre. Kevin De Bruyne centrait du flanc droit, le keeper ne parvenait pas à capter la balle. Tout profit pour Dries Mertens qui, à la bonne place, ouvrait le score, au grand dam d’Aksalu qui se reprenait cependant quelques minutes plus tard en sortant un ballon chaud devant Lukaku, parfaitement lancé en profondeur. Le dernier événement du premier acte était l’exclusion de Dmitrijev, auteur d’un pied en avant qui touchait Fellaini à la cheville.

La seconde période était totalement à l’avantage des Belges. Vertonghen, Mertens, Chadli, Fellaini, Carrasco et De Bruyne héritaient successivement, entre la 50e et la 70e, d’une action de but. En vain. Ce qui devait arriver arrivait à la 86e minute de jeu. Décalé sur le côté gauche, Chadli en profitait pour faire le break et, par conséquent, tuer tout suspense, malgré une frappe estonienne repoussée par le poteau de Courtois à quelques secondes du coup de sifflet final. Ces trois nouveaux points permettent aux Diables rouges de conserver leur première place au sein de leur groupe. Et même de faire le trou car leurs deux premiers poursuivants, à savoir la Bosnie et la Grèce, se neutralisent (0-0).