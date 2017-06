Le conducteur d'une camionnette se tue sur l'A54 à Petit-Roeulx-lez-Nivelles: il a heurté le rail de sécurité avant de heurter un poteau d'éclairage (photos)

Un accident mortel est survenu, vendredi après-midi, sur l’autoroute A54 à hauteur de Petit-Roeulx-lez-Nivelles (Seneffe), indiquent les services de secours. Le conducteur d’une camionnette a percuté un poteau d’éclairage et versé sur le toit. Il est décédé sur les lieux du crash.

Le crash est survenu vers 16h00, dans le sens Charleroi-Nivelles, à hauteur de la sortie vers Petit-Roeulx-lez-Nivelles. Un jeune homme, au volant d’une camionnette, a vraisemblablement dévié de sa trajectoire vers la gauche et mordu l’herbe avant de retraverser les bandes de circulation pour heurter le rail de sécurité à droite. Le véhicule a fini sa course sur le toit après avoir heurté un poteau d’éclairage et effectué un tonneau.

Photos : FVH

Avertis des faits, les pompiers de Nivelles sont descendus sur place, suivis du SMUR de Notre-Dame de Grâce de Gosselies. Les secouristes n’ont toutefois rien pu faire pour sauver la victime qui est décédée sur place.

La police fédérale de la route s’est également rendue sur les lieux et a fermé une bande de circulation, le temps d’effectuer les devoirs.