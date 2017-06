Démantèlement d'un trafic de voitures entre la Belgique et la France

Un trafic de voitures maquillées entre la Belgique et la France, concernant au moins 350 véhicules, a été démantelé autour de Valenciennes (nord de la France) et quatre suspects ont été inculpés, a-t-on appris vendredi de source policière.

Les suspects achetaient des véhicules en Belgique et « avec du matériel électronique sophistiqué, minoraient les compteurs et les revendaient sur (le site de petites annonces) le Bon coin avec de fausses factures et des noms d’emprunt », a expliqué cette source.

Les malfaiteurs achetaient des voitures de moyenne gamme (autour de 10.000 euros) et diminuaient parfois de moitié le kilométrage, ce qui pouvait engendrer des bénéfices de plusieurs milliers d’euros par véhicule revendu.

Mercredi, sept personnes, dont une femme, ont été interpellées, notamment dans la commune de Beuvrages. Quatre hommes ont été inculpés pour escroquerie, blanchiment et travail dissimulé en bande organisée par le parquet de Valenciennes et placés en détention provisoire, selon la même source.

Âgés de 25 à 35 ans, les suspects inculpés sont connus des services de police, notamment dans des affaires de vol et d’escroquerie.

Le trafic de voitures dans le nord de la France est très développé, essentiellement du fait de la proximité avec la Belgique, où les possibilités d’achats de voitures d’occasion « sont plus souples » notamment pour l’achat en liquide, d’après la même source.