Tous les C-130 belges cloués au sol à la suite d'incidents à répétition

Cette interdiction de vol nationale – elle n’a pas été émise comme c’est parfois le cas par le constructeur, en l’occurrence le groupe américain Lockheed Martin – fait suite au « fonctionnement anormal des commandes de vol » de ces avions, a précisé un porte-parole militaire à l’agence Belga.

Plusieurs incidents se sont produits au cours des dernières semaines sur différents appareils sans conséquence dommageable car ils ont tous réussi à se poser en sécurité. Les problèmes étaient irréguliers et très difficiles à reproduire, a-t-il ajouté.

Selon le porte-parole, il a été décidé de « maintenir tous les C-130 au sol » pour mener une enquête et « prendre les actions nécessaires ».

Cette enquête est en cours avec l’aide des partenaires industriels de la Défense et porte sur tous les éléments des commandes de vol (systèmes mécaniques, électroniques et hydrauliques).

L’état-major de la Défense espère, à la lumière de cette enquête et si plus aucun problème ne se pose durant les essais en vol, autoriser à nouveau ces appareils à voler en émettant la semaine prochaine un « release to fly » pour sa flotte de C-130 – des appareils entrés en service entre le 25 juillet 1972 et le 16 mai 1973 pour les douze avions originaux, auxquels s’est ajouté un appareil d’occasion, le CH-13, construit en… 1965 et entré en service en 2009.

Ces « Hercules » doivent encore rester en service pendant plusieurs années, leurs successeurs, sept Airbus A400M commandés en 2003, n’étant pas attendus avant fin 2019.