L'ancien champion de Superbike italien Max Biaggi gravement blessé dans un accident

Biaggi s’est crashé lors d’un entraînement sur le circuit de Latina (60 km au sud de Rome), précise l’agence de presse ANSA et la Gazzetta dello Sport.

Biaggi, 45 ans, a été emmené à l’hôpital de Rome par hélicoptère. Selon ANSA, il n’a pas perdu conscience. D’après la Gazzetta, il est gravement blessé mais ses jours ne sont pas en danger.

Biaggi a remporté le titre en Superbike en 2010 et 2012, après quoi il a pris sa retraite sportive. Il s’était également imposé en gagnant quatre titres mondiaux en 250cc entre 1994 et 1997. Il a couru de nombreuses courses en 500cc et MotoGP, catégorie dans laquelle il n’est jamais parvenu à décrocher le titre.

Vidéo d’archive