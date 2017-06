Benjamin Biolay juré et Shy'm présentatrice de Nouvelle Star (M6) à la rentrée

Benjamin Biolay et le compositeur-producteur Dany Synthé rejoindront à la rentrée le jury de l’émission de télé-crochet Nouvelle Star, sur M6, selon une interview donnée au Parisien de vendredi.

«Je suis là pour trouver nos futurs concurrents. Le succès et le travail des uns nourrissent ceux des autres. Sans ça, on stagne», explique le chanteur de 44 ans.

«Nouvelle Star est une émission mythique (...) qui ressemble plus à la musique que j’aime» que d’autres du même genre, ajoute-t-il, se disant fan par exemple de Camélia Jordana (concurrente en 2009).

«Les deux jeunes chanteuses les plus douées que je connaisse, c’est Camélia et Louane» (candidate de The Voice en 2013), dit-il encore. «Faire des rencontres, auditionner... +Nouvelle Star+ c’est ma vie en vérité!»

Côté style de juré, il se dit proche d’André Manoukian: «J’ai adoré le voir, à l’écran comme dans la vie». Pour lui, un juré doit «lâcher de bonnes formules mais pour de bonnes raisons. L’humiliation n’en est pas une».

Pour Dany Synthé, 25 ans, ex-clavier d’Orelsan et faiseur de tubes («Sapés comme jamais» de Maître Gims), le modèle serait plutôt Manu Katché. «Au début je le trouvais méchant. Puis j’ai compris son approche, super franche et professionelle».

Détecter le potentiel des candidats? «C’est une question de feeling. Quand j’ai commencé à travailler avec MHD (créateur de l’»afro-trap«, ndlr), il livrait des pizzas... Et on arrive à un mec qui fait un concert en Guinée devant 60.000 personnes. Ca ne s’explique pas scientifiquement».

Nouvelle Star, lancée sur M6 en 2003 avant de passer sur C8 (ex-D8), s’était arrêtée en 2016.

(Shym - Photonews)

On apprend également par ailleurs que Shy'm sera aux manettes de la présentation. La chanteuse succèdera, entre autres, à Benjamin Castaldi, Virginie Efira ou encore Cyril Hanouna.