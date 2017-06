Marc Goblet fait ses adieux au syndicat socialiste lors du congrès de la FGTB

«Quand il n’y aura plus de FGTB en tant que réel contre-pouvoir, il n’y aura plus de démocratie», a affirmé Marc Goblet vendredi, dans son dernier discours en tant que secrétaire général du syndicat socialiste. Affaibli par la maladie, le Hervien est remplacé à ce poste par Robert Vertenueil.

«Le secrétariat général n’avait jamais fait partie de mes ambitions», a rappelé un Marc Goblet visiblement ému après l’hommage rendu par le président de la FGTB, Rudi De Leeuw. Ce dernier a notamment salué un «homme qui parle sans détours et qui a su faire entendre sa voix de l’autre côté de la frontière linguistique».

Elu au secrétariat général en octobre 2014, Marc Goblet est notamment revenu sur les grands combats syndicaux de ces dernières années, évoquant les avancées engrangées mais aussi les échecs, dont celui de ne pas avoir réussi à éviter le saut d’index. «On nous l’a reproché et je le comprends. Une grève n’a toutefois jamais été gagnée d’un coup», a-t-il estimé.

«Nous sommes historiquement socialistes», a poursuivi l’ancien numéro 2 de la FGTB. «Mais si des relais politiques sont nécessaires pour nous faire entendre, nous devons préserver notre indépendance syndicale et chercher des alternatives de gauche à opposer aux politiques de droite actuellement menées», a ajouté Marc Goblet.

«Tous les progressistes doivent chercher ce qui les rassemble plutôt que ce qui les divise. Et de notre côté, nous devons veiller à préserver une FGTB unie et forte», a-t-il encore déclaré avant de remercier ses proches, les travailleurs et les militants FGTB pour la confiance accordée. «Je souhaite qu’ils accordent cette même confiance à mon successeur et je lui souhaite plein succès», a-t-il conclu sous les applaudissements de la salle.