Philippe Close va remplacer Yvan Mayeur à la tête de Bruxelles (vidéo: ses premiers mots comme bourgmestre)

L’échevin socialiste Philippe Close appelé à succéder à Yvan Mayeur comme bourgmestre de la Ville de Bruxelles est un des piliers de la commune centrale de la capitale depuis 17 ans.

Agé de 46 ans, l’actuel échevin des Finances et du Tourisme n’aura pas besoin d’un long délai d’adaptation pour entrer dans sa nouvelle fonction. Il a en effet exercé à partir de l’an 2000, et durant six ans, la fonction de chef de cabinet de l’ex-bourgmestre Freddy Thielemans (PS) dont il est resté très proche sur le plan personnel, se forgeant alors rapidement une solide réputation de maîtrise des dossiers. Il est également la cheville ouvrière du projet Neo de réaménagement du plateau du Heysel.

Vivant à Bruxelles depuis l’âge de 10 ans, Philippe Close a fait des études de droit à l’ULB avant de devenir collaborateur parlementaire du sénateur Roger Lallemand, chargé des matières institutionnelles.

En 1999, il rejoint le centre d’études du PS et devient porte-parole d’Elio Di Rupo.

L’année suivante, il prend la direction du cabinet du bourgmestre Freddy Thielemans, avec lequel il partage une certaine rondeur.

En 2006, ce passionné de rugby se présente pour la première fois devant les électeurs et devient échevin du Personnel de la Ville, et du Tourisme, un secteur auquel il porte une attention particulière, convaincu de son apport au développement économique et social de la Ville-Région-capitale et à son rayonnement international.

Depuis 2009, Philippe Close est également député bruxellois. A la suite du passage de témoin à la tête de la Région entre les ministres-présidents Charles Picqué et Rudi Vervoort (PS tous deux), il a succédé à ce dernier en tant que chef du groupe socialiste. Réélu en 2014, il a conservé ce mandat jusqu’à ce jour.