Grande-Bretagne: un homme armé d'un couteau interpellé après une prise d'otages à Newcastle

«L’homme a été arrêté» et écroué, a déclaré sur Twitter la police de Northumbria, qui avait peu avant fait état d’une libération des otages, sans préciser leur nombre.

La police avait été appelée sur place vers 8h00. Plusieurs employés avaient rapidement pu s’enfuir et les autorités avaient envoyé sur place des négociateurs et des démineurs, craignant que le preneur d’otages ne soit en «possession d’explosifs».

«Aucun blessé n’a été rapporté à ce stade», selon la police, qui a souligné que l’affaire n’avait «pas de lien avec le terrorisme» et que l’individu était «connu du centre de recherche d’emploi».

The man has been arrested by officers and is in police custody. A search of the premises will now take place so the cordon will remain. — Northumbria Police (@northumbriapol) 9 juin 2017

Cette intervention a lieu dans un climat d’extrême fébrilité, six jours après l’attentat qui a fait huit morts et une cinquantaine de blessés dans le centre de Londres et au lendemain d’élections législatives qui ont vu la Première ministre Theresa May perdre sa majorité absolue au Parlement.

Le Royaume-Uni a été frappé par trois attentats en trois mois, deux impliquant l’usage de couteaux.

Samedi soir, une camionnette a écrasé des passants sur le London Bridge avant que ses trois occupants ne poignardent plusieurs personnes dans le quartier branché de Borough Market.

People are being kept on the opposite side of Brinkburn St as the police incident continues #Northumbria #NorthumbriaPolice https://t.co/JfqWkYjgJR — ๛ (@Xmkel) 9 juin 2017