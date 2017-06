L'IRM lance un nouvel avertissement pour ce vendredi matin: orages et pluies abondantes avant le retour du soleil

La pluie persistera en matinée vendredi, avant un temps plus sec à partir de la Côte. Il fera à nouveau beau et plus chaud durant le week-end, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

« Ce matin,une perturbation accompagnée localement d'orage transitera lentement vers l'est de la Belgique. En cours d'après-midi, elle quittera le pays en direction de l'Allemagne et des Pays-bas. Durant les orages, des précipitations assez importantes pourront se produire ainsi que des rafales », avertit ainsi l’IRM sur son site.

Le temps deviendra progressivement plus sec en soirée et durant la nuit. Les minima oscilleront autour de 8° en Hautes-Fagnes et 13° en plaine.

Samedi, nuages et éclaircies se partageront le ciel et il fera assez chaud. Le mercure atteindra 20° en Hautes-Fagnes et localement 26° dans le centre. Le vent sera faible à modéré, de sud à sud-ouest.

La journée de dimanche débutera sous le soleil, parfois voilé par quelques nuages d’altitude. Des nuages cumuliformes se développeront par la suite, pouvant éclater en averses, parfois orageuses, suivies de pluie dans la nuit de dimanche à lundi. Le thermomètre affichera entre 24 et 29°.

Le temps devrait ensuite rester sec entre lundi et mercredi.