Avec le PS englué dans les scandales, Elio Di Rupo voulait aller vite cette fois: le président socialiste a mis 48h pour arracher la démission d'Yvan Mayeur

« Je prends acte de la décision d’Yvan Mayeur de se retirer de la Ville de Bruxelles. C’était une décision nécessaire. » Tout en sobriété le tweet d’Elio Di Rupo… Mais tout est dit : il « prend acte » et, surtout, la décision était « nécessaire ». De là à dire que tout le monde en était convaincu....

Yvan Mayeur et Elio Di Rupo (2014) © News

« Pas de commentaire », claque à l’autre bout du fil. On ne vous dira évidemment pas officiellement que le président du PS a travaillé en coulisses pour faire prendre conscience à l’intéressé que cette affaire était tout bonnement inacceptable et qu’il ne pouvait décemment rester assis dans son prestigieux bureau de l’Hôtel de Ville… C’est pourtant bien ce qui s’est passé et cela n’a pas été très simple.

> Retrouvez notre dossier sur le scandale du Samusocial dans nos éditions digitales