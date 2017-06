Deux sosies de Johnny vedettes d'une émission de la RTBF: Johnny Cadillac et Johnny Flash en duo et sans filtre (vidéos)

Charlotte Vanbever

Dans la vie, ils s’appellent Alexandre et Roland. Mais pour le grand public, ils sont les deux des sosies belges de Johnny Hallyday les plus connus. La RTBF leur a demandé, pour clore la saison de « L’avis des Belges », de commenter l’actualité. « Leur » Johnny est aussi dans l’actualité… et Cadillac et Flash ont plutôt « le blues » de savoir leur idole pas au top de sa forme.