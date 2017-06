Kevin De Bruyne avant Estonie-Belgique: «Je ne pense pas que ce sera 8-1 comme à Bruxelles»

« Je ne pense pas que ce sera 8-1 comme à Bruxelles », a estimé le milieu de terrain des Diables rouges jeudi lors d’une conférence de presse à l’A. Le Coq Arena avant la rencontre de qualifications pour le Mondial 2018.

« Devant son public, l’Estonie jouera différemment qu’au Stade Roi Baudouin. Nous allons cependant devoir mettre la pression sur notre adversaire. Il ne faut pas non plus être impatient, nous avons 90 minutes pour marquer. C’est notre dernière rencontre de la saison, j’attends que tout le monde fasse sa part du travail. Le groupe sait que cette rencontre est très importante », a ajouté le joueur de Manchester City.

Sous Martinez, De Bruyne est cantonné à un rôle plus défensif, ce qui se lit dans ses statistiques. En effet, son dernier but sous la vareuse belge date d’il y a plus d’un an, lors de la rencontre de préparation pour l’Euro 2016 contre la Suisse. « C’est normal vu mon nouveau rôle. J’ai toujours 5 à 6 joueurs devant moi, j’ai donc moins d’occasions de marquer. De plus, j’ai raté quelques rencontres. Mais je me sens très bien à ce nouveau poste, je fais ce que le coach me demande. »

Lors de la rencontre face à la Tchéquie, De Bruyne a remarqué que les Belges procédaient souvent par longs ballons alors que la technique des joueurs est un des points forts de l’équipe. « Je pense que c’est important de construire depuis l’arrière, comme nous le faisons à City. Nous avons souvent la possession du ballon, nous devons donc combiner. Certains diront que cela comporte des risques », a avoué ’KDB’, auteur d’une perte de balle coupable lundi soir à Bruxelles. « C’est vrai que c’est plus compliqué de travailler les automatismes en sélection qu’en club car nous évoluons tous dans des systèmes différents », a ponctué Kevin De Bruyne.