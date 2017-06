Roland-Garros: Simona Halep rejoint Jelena Ostapenko en finale

La Roumaine Simona Halep, 4e mondiale, a battu la Tchèque Karolina Pliskova (N.2), 3e mondiale, et s’est qualifiée pour la finale de Roland-Garros, jeudi sur le court Philippe Chatrier. Elle défiera samedi la Lettone Jelena Ostapenko (WTA 47).

Simona Halep, 25 ans s’est imposée 6-4, 3-6, 6-3 en 2 heures de jeu. Finaliste des Internationaux de France en 2014, la Roumaine aura eu besoin d’un seul break dans la première manche pour empocher le premier set (6-4). Dans le deuxième set, Pliskova a profité d’une petite baisse de régime d’Halep (6-3) afin de disputer une troisième manche décisive.

Halep, plus régulière, a profité des nombreuses fautes directes de son adversaire pour prendre deux fois le service de Pliskova, emportant le dernier set et décrochant son ticket pour la finale.

C’était le 7e duel entre les deux joueuses, le premier sur terre battue. Halep mène désormais 7-2.

Simona Halep pourrait devenir la première Roumaine à remporter Roland-Garros depuis Virginia Ruzici, victorieuse en 1978. Le clin d’oeil de l’histoire veut que Ruzici est aujourd’hui l’agent de Simona Halep.

Halep rejoint donc en finale Jelena Ostapenko, victorieuse plus tôt de la Suissesse Timea Bacsinszky (N.30) sur le score de 7-6 (7/4), 3-6 et 6-3. Ostapenko, 47e au classement WTA, est la première joueuse non tête de série à atteindre la finale depuis la Yougoslave Mima Jausovec en 1983. Elle a fêté ses 20 ans jeudi.

En cas de victoire en finale, Halep deviendra N.1 mondiale.