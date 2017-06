Chimay: Shanae, 7 ans, blessée au visage par le chien de ses voisins

Le mardi 30 mai, il était entre 17h30 et 18h lorsque Shanae, 7 ans, a demandé la permission à ses parents pour aller jouer avec sa copine dans un petit carré de pelouse commun à la cité Bellevue, à Baileux (Chimay). La petite fille et ses parents étaient loin d’imaginer ce qui allait se produire. « On a entendu un hurlement », se souvient Myriam Sampoux, la maman de Shanae.Ils ont retrouvé la petite fille avec une entaille impressionnante au visage.