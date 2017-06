France: une septuagénaire retrouvée morte, les yeux énucléés, une personne arrêtée

Son compagnon, âgé de 68 ans, « aurait manifestement tenu des propos délirants devant les policiers, déclarant lui avoir mangé les yeux avant de se rétracter », selon le quotidien Sud Ouest. La retraitée, âgé de 79 ans, a été découverte au volant de sa voiture, à son domicile dans le quartier de Caudéran, a précisé le journal.

Une autopsie devait avoir lieu jeudi après-midi pour « tenter de déterminer plus précisément les causes du décès » et « déterminer également les circonstances dans lesquelles les mutilations et lésions présentées par la victime, notamment s’agissant de ses yeux qui ont été manifestement énucléés, ont été occasionnées », souligne le parquet de Bordeaux.

Une enquête de flagrance criminelle a été ouverte et confiée à la Direction interrégionale de la police judiciaire (DIPJ) de Bordeaux.