Enquête ouverte après une tentative d'enlèvement d'une fille de 12 ans à Zandhoven: l'homme a un tatouage particulier sur son mollet

Une adolescente de 12 ans a été, selon ses propres dires, importunée jeudi matin sur le chemin de l’école. Un homme lui aurait tenu des propos salaces et lui aurait demandé de s’approcher de lui. La jeune fille, paniquée, a pris la fuite.

La police et le parquet prennent les faits au sérieux et ont ouvert une enquête. Le suspect est un homme entre 20 et 30 ans, plutôt de petite taille et avec un tatouage particulier sur son mollet. Il se déplace dans une camionnette gris clair.