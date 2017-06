Scandale du Samusocial: pression maximale sur Yvan Mayeur, les demandes de démission se multiplient

Suite au scandale des rémunérations des dirigeants du Samusocial, le bourgmestre de Bruxelles, Yvan Mayeur (PS), est soumis ces dernières heures à une pression maximale, tant de l’opposition Ecolo-Groen et CD&V et que ces partenaires de majorité à la Ville, sp.a et Open VLD. Les demandes de démission à son encontre se multiplient. Au sein du PS, les tensions sont aussi très vives. Plusieurs parlementaires socialistes de premier plan sont prêts à le lâcher.

Suite au scandale des rémunérations des dirigeants du Samusocial, le bourgmestre de Bruxelles, Yvan Mayeur (PS), est soumis ces dernières heures à une pression maximale, tant de l’opposition Ecolo-Groen et CD&V et que ces partenaires de majorité à la Ville, sp.a et Open VLD. Les demandes de démission à son encontre se multiplient. Au sein du PS, les tensions sont aussi très vives. Plusieurs parlementaires socialistes de premier plan sont prêts à le lâcher.

Bianca Debaets

La secrétaire d’État bruxelloise et conseillère communale de l’opposition à la Ville de Bruxelles, Bianca Debaets (CD&V), demande à Yvan Mayeur de démissionner de son poste de bourgmestre.

« Il y a une énorme rupture de confiance entre les habitants de la Ville de Bruxelles et le bourgmestre Yvan Mayeur. Je demande à nouveau que M. Mayeur choisisse de sauver son honneur et qu’il démissionne de son poste de bourgmestre », indique-t-elle jeudi dans un communiqué.

« Il semble de plus en plus évident que des moyens destinés pour aider les plus faibles ont été utilisés sans gêne à des fins d’enrichissement personnel. La position d’Yvan Mayeur comme bourgmestre de la Ville de Bruxelles n’est plus tenable et il doit démissionner », poursuit-elle.

Pascal Smet

Le ministre bruxellois de la Mobilité Pascal Smet (sp.a) demande la démission du bourgmestre de Bruxelles Yvan Mayeur (PS). « La situation est inacceptable et moralement répréhensible. M. Mayeur doit prendre ses responsabilités dans les heures qui viennent », affirme jeudi le socialiste flamand sur le réseau social Twitter.

Yvan Mayeur est au coeur des récentes révélations sur la gestion controversée du Samusocial à Bruxelles. Il aurait notamment, avec l’ex-patronne de l’association Pascale Peraïta, perçu en 2014 et 2015 deux tiers du budget prévu pour les administrateurs de cette ASBL. Le bourgmestre bruxellois affirme avoir perçu « en net, avec les ponctions en fiscalité, 700 euros par mois ».

Sur le site d’informations Bruzz.be, M. Smet annonce que son parti quittera la majorité à la ville de Bruxelles si M. Mayeur et Mme Peiraïta, la présidente du CPAS, continuent à siéger.

Ecolo

La co-présidente d’Ecolo Zakia Khattabi appelle le bourgmestre socialiste de Bruxelles Yvan Mayeur à démissionner de son poste. « Les Bruxellois méritent autant d’égard que ses camarades », a-t-elle indiqué jeudi à l’agence Belga, alors que M. Mayeur a annoncé dans les colonnes du quotidien Le Soir qu’il se mettait en réserve de toutes les instances du PS « pour ne pas embarrasser le parti ».

Open VLD

L’Open Vld demande à son tour à Yvan Mayeur de démissionner de son poste de bourgmestre de Bruxelles, après les révélations sur la gestion controversée de l’ASBL Samusocial. Les libéraux flamands, dans la majorité au conseil communal bruxellois, estime que ce pas de côté constituerait une évidence.

L’Open Vld souligne par ailleurs qu’une commission d’enquête du Parlement bruxellois doit encore être mise sur pied pour faire toute la lumière sur cette affaire. Le problème ne sera pas résolu uniquement après cette démission, estime le parti, selon lequel de nombreuses questions persistent.

Rudi Vervoort

Le ministre président bruxellois Rudi Vervoort (PS) demande au bourgmestre de Bruxelles Yvan Mayeur d’envisager sa démission, a-t-il indiqué jeudi matin sur les ondes de La Première, tout en précisant qu’il ne la lui demandait pas à l’heure actuelle.

Le MR

Le MR de Bruxelles continue à demander la transparence dans le dossier du Samusocial et attend la commission d’enquête, a indiqué jeudi matin le premier échevin libéral Alain Courtois à l’agence Belga, alors que plusieurs mandataires d’autres partis demandent la démission du bourgmestre Yvan Mayeur (PS).

« Notre position reste la même. Nous avons demandé la transparence dans le dossier du Samusocial. Nous attendons que la commission d’enquête fasse son travail. Je rappelle d’ailleurs qu’il n’y a pas de représentant MR au sein de cette ASBL qui ne dépend pas de la Ville », a affirmé M. Courtois.

Pour le premier échevin, « il appartient à chacun de prendre ses responsabilités. Nous n’entendons pas agir dans la précipitation car il y a assez d’exemple où celle-ci a été mal inspirée ».

« Nous avons une majorité et il y aura une majorité lors du prochain conseil » (ndlr : prévu le 26 juin). Calme, repos, et arrêt sur image », a-t-il conclu.

Charles Picqué

« À titre personnel, je trouve la rémunération du bourgmestre de la Ville de Bruxelles Yvan Mayeur (ndlr : pour son mandat au Samusocial) peut-être un peu déplacée », a affirmé mercredi soir le président du parlement bruxellois, Charles Picqué (PS), interrogé par la VRT dans le cadre de l’émission Terzake.

Le président du parlement régional a par ailleurs estimé que la position des avocats du Samusocial signifiant, dans un courrier, que légalement, le gouvernement bruxellois n’a pas le droit d’exiger des informations complémentaires au sujet des jetons de présence au sein de l’association parce que celle-ci est de type privé, avait peut-être été « la goutte qui a fait déborder le vase ».

« C’est un problème, vu que l’avocat dit que le gouvernement n’a pas le droit de demander des renseignements et informations complémentaires, sauf sur la manière dont les subsides ont été affectés », a précisé M. Picqué.

« Je pense que le parlement a effectivement le droit d’exiger la vérité », a-t-il ajouté, faisant allusion à la mise sur pied de la commission d’enquête sur le Samusocial au sein de l’assemblée bruxelloise.

Un rapport accablant

Pascale Peraïta, l’ex-patronne de l’asbl Samusocial, et Yvan Mayeur, le bourgmestre de Bruxelles, ont perçu deux tiers du budget prévu pour les administrateurs de cette association, ressort-il du rapport circonstancié sur son fonctionnement, réalisé par les deux commissaires gouvernementaux qui se sont rendus sur place vendredi dernier.

Ce document, obtenu par le quotidien Le Soir, indique entre autres que « l’absence de procès-verbaux des réunions du bureau, de mails de convocation à ces bureaux et à tout le moins d’un registre de présences, et le caractère quasiment fixe des montants mensuels versés aux administrateurs, suggèrent que l’octroi des jetons de présence s’est davantage décliné sous la forme d’une rémunération forfaitaire mensuelle », et ce en contradiction avec les statuts de l’ASBL.

La répartition des jetons entre les administrateurs est par ailleurs jugée « inégale », étant donné qu’Yvan Mayeur et Pascale Peraïta ont perçu ensemble, « en 2014 et 2015, deux tiers du montant total des jetons de présence octroyés à l’ensemble des administrateurs ».

À titre d’exemple, Mme Peraïta et M. Mayeur ont chacun perçu 18.900 euros brut en 2015, soit un total de 37.800 euros sur un budget de 56.000 euros.

Le rapport pointe également deux irrégularités. « L’octroi des jetons de présence soulève des interrogations complémentaires à l’absence de preuve de la tenue effective des réunions du bureau », d’après les commissaires gouvernementaux, qui notent en outre que « les compétences exercées par les trois directeurs de l’ASBL, conformément à leurs profils de fonction respectifs, peuvent difficilement être distinguées des fonctions dévolues aux administrateurs membres du bureau et à raison desquelles ces derniers mentionnent avoir perçu des jetons de présence ».

Le rapport des commissaires gouvernementaux figure au menu des discussions du gouvernement bruxellois ce jeudi.