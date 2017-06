La sécheresse que connaît la Belgique va devenir inquiétante, estime l'IRM

«Si le manque d’eau se poursuit dans les semaines qui viennent, la situation pourrait devenir inquiétante pour plusieurs secteurs d’activités, comme ce fut le cas en 1976», prévient-il.

Or, une zone de haute pression devrait entraîner pour la prochaine quinzaine un temps relativement stable et plutôt sec. Les précipitations, limitées, ne devraient donc pas permettre de combler les déficits accumulés, estime l’IRM.

En mars, avril et mai, un total de 108,0 mm de précipitations a été relevé au pluviomètre de la station météorologique d’Uccle, en Région bruxelloise. La valeur jugée normale pour cette période de trois mois est de 187,8 mm. Sur une période de 11 mois, de début juillet à fin mai, le total s’élève à 506,7 mm, ce qui n’est que 65% de la normale (781,0 mm). En fait, tous les mois, depuis juillet, se sont révélés plus secs que la normale, à l’exception de novembre. Les écarts les plus anormaux ayant été observés en septembre, décembre et avril.

Incendies et problèmes agricoles

En 1975-1976, plusieurs mois consécutifs très secs, accompagnés d’une vague de chaleur, avaient entrainé durant l’été 76 des difficultés pour les agriculteurs, de nombreux incendies de forêt ainsi que des restrictions forcées sur la distribution d’eau potable.

Dans la situation actuelle cependant, les effets néfastes de la sécheresse sur la quantité d’eau dans les nappes phréatiques sont limités par le fait que le premier semestre 2016 avait été très pluvieux.