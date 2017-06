La bière à 33 cents est de retour dans les rayons: le plein de Cara Pils possible dès ce week-end

Bonne nouvelle pour les consommateurs, la pils de Colruyt est dans les rayons et les stocks seront complets dès ce week-end .

On vous l’expliquait la semaine dernière, la célèbre bière en canette des supermarchés Colruyt se faisait rare. Dans certains Colruyt ou Okay, la Cara n’était plus disponible. Si Colruyt a tenu à rester discret sur l’origine du problème au niveau de la chaîne de production, le patron de la Brasserie Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, avait lui été très transparent.

En effet, selon André Pecqeur, c’était au niveau de l’emballage et du transport que la société rencontre des soucis: «Mais cela ne va pas durer et tous les problèmes seront résolus la semaine prochaine», nous disait-il.

Et aujourd’hui, la porte-parole nous le confirme. Même si nous n’aurons aucun chiffre sur le nombre de Cara Pils vendues chez nous: «Nous ne communiquons pas sur nos produits à la marque propre», nous dit Hanne Poppe, «mais sachez qu’on retrouve notre bière déjà dans les rayons. Et nous sommes optimistes pour le week-end, voire le début de la semaine prochaine. Tous les magasins devraient retrouver leur stock habituel».

Vous voulez faire le plein? Découvrez comment vous procurer la bière Colruyt à un prix encore plus bas en consultant notre édition digitale de La Meuse.