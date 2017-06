Qui sera le futur entraîneur du Standard ? Pas plus que Franck Passi et Gabriel Heinze, Rémi Garde n’a jamais constitué une piste prioritaire pour le poste d’entraîneur du Standard. À l’inverse de Sabri Lamouchi, avec qui la direction liégeoise a trouvé un accord et dont la décision définitive est attendue dans les quarante-huit heures.