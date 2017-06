Inquiétant: en Belgique, un policier sur 4 est sous-entraîné au tir!

Rédaction en ligne

Le terroriste qui a agressé un policier avec un marteau mardi devant Notre-Dame à Paris a très vite été neutralisé. En Belgique, on a tous en mémoire l’attaque à la machette commise sur deux policières de Charleroi. Nos 38.000 policiers belges sont-ils suffisamment armés et formés pour riposter à de telles attaques ? Non ! Inquiétant...