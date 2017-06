Tuée à Fexhe-le-Haut-Clocher, Emilie Tyberghein a souffert d'une agonie prolongée

Les médecins légistes qui ont procédé à l’autopsie d’Emilie Tyberghein ont relevé de nombreuses lésions sur son corps. Le Dr Simon Cauchies et le Dr Sébastien de Froidmont ont exposé que la victime présentait les stigmates des lésions compatibles avec un mécanisme de strangulation. Cette strangulation est la cause de son décès. Les experts ont relevé des traces de compressions cervicales prolongées et répétées.

Le corps d’Emilie Tyberghein présentait aussi des traces de coups occasionnés par un instrument piquant et tranchant. Deux coups de couteau ont atteint le cou de la victime. Les deux autres lui ont été portés dans le côté latéral de l’abdomen et dans le dos, au creux des reins. Ces coups de couteau n’ont pas eu de conséquence directement mortelle mais ils ont néanmoins causé une hémorragie.

L’autopsie a encore révélé qu’Emilie Tyberghein présentait de nombreuses contusions. Celles-ci sont compatibles, selon les experts, à de multiples coups de pied et de poing portés à la tête, au thorax, à l’abdomen et aux membres.

Selon les médecins légistes, le corps d’Emilie Tyberghein présentait aussi des signes évoquant une période agonique relativement prolongée. Des signes d’œdème cérébral et d’inhalation broncho-pulmonaire de sang ont été relevés lors de l’autopsie. Cette analyse correspond aux déclarations de Kévin Mosen qui disait avoir commis une première agression sur la victime, avoir quitté les lieux, être revenu sur place et avoir constaté que le corps avait changé de place.

Plus tôt dans la journée, les enquêteurs avaient entamé la présentation du résumé de l’enquête réalisée pour élucider l’homicide d’Emilie Tyberghein. Le corps sans vie de la jeune femme âgée de 27 ans avait été découvert sur un trottoir d’une rue de Fexhe-le-Haut-Clocher le matin du 14 décembre 2013. Kévin Mosen et Emilie Tyberghein sont accusés d’avoir commis son assassinat.

Alors qu’il venait de commettre les faits, Kévin Mosen avait immédiatement tenté de maquiller les faits. Il s’était présenté vers 2h00 du matin à la police de Liège pour signaler la disparition d’Emilie Tyberghein. Il affirmait que sa compagne n’était pas rentrée après une sortie et qu’il n’était pas parvenu à la joindre. Devant les policiers, il se montrait de plus en plus impatient. Il n’avait pas déposé de plainte mais souhaitait s’impliquer dans les recherches. Kévin Mosen s’était de nouveau présenté à la police vers 7h00 du matin, ce qui avait été considéré comme un comportement étrange.

Le corps de la victime avait ensuite été découvert, emballé dans des sacs de plastique jaune de la Ville de Liège. Kévin Mosen avait alors été privé de liberté et considéré comme suspect des faits.

Les éléments de l’enquête ont démontré que la victime, Emilie Tyberghein, était la fille cadette d’une famille de cinq enfants. Elle avait effectué de brillantes études de mathématiques. Intéressée par la capoeira, elle voulait passer un grade dans ce sport et souhaitait apprendre le portugais. A cette fin, elle avait suivi un Erasmus au Portugal, où elle avait fait la connaissance d’un jeune brésilien. Emilie Tyberghein était revenue s’installer à Liège avec ce jeune homme. Elle avait ensuite travaillé dans une compagnie d’assurances, où elle était devenue cadre. Selon les témoignages, Emilie Tyberghein était une fille joyeuse. C’est après sa rupture, lorsqu’elle a débuté sa relation avec Kévin Mosen, qu’elle est devenue effacée et triste.

Les auditions des témoins reprendront jeudi matin.