Cristina Cordula a dit «Oui»: elle s'est mariée en Italie avec l'homme d'affaires Frédéric Cassin (photos)

À 56 ans, la belle Brésilienne s’est fait passer la bague au doigt ce mardi 6 juin par Frédéric Cassin, homme d’affaires français.

Alors qu’elle ne l’a pas annoncée officiellement, ce sont des invités du mariage qui ont vendu la mèche en publiant des photos du couple fraîchement marié sur Instagram.

Et comme on peut s’y attendre, la robe de Cristina est magnifique, entre modernité et tradition.