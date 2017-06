Attaque à Notre-Dame: tout confirme «un acte isolé»

L’homme qui a attaqué un policier mardi devant Notre-Dame à Paris n’avait pas «donné de signes de sa radicalisation» et «toutes les indications» confirment la thèse «d’un acte isolé», a déclaré mercredi le porte-parole de gouvernement français Christophe Castaner.

L’agresseur «n’avait, à aucun moment, donné de signes de sa radicalisation», a dit M. Castaner sur RTL, précisant cependant n’avoir «pas plus d’éléments d’enquête que cela».

Interrogé sur l’hypothèse d’une radicalisation cachée, le porte-parole a affirmé que «dès les premiers instants de son attaque, les mots qu’il a prononcés ont permis de classer cet attentat parmi les attentats terroristes».

Difficile à anticiper

«Toutes les indications confirment» la thèse «d’un acte isolé», a déclaré M. Castaner, ajoutant que cela «montre bien toute la difficulté à laquelle nous sommes confrontés sur ce terrorisme-là». «On voit bien que lorsqu’il s’agit d’un acte de ce type-là, il est très difficile à anticiper. Par contre, la réaction de nos forces de police a été immédiate, efficace et elle mérite d’être saluée», a poursuivi le porte-parole, par ailleurs candidat aux législatives.

Quant au policier blessé, M. Castaner a indiqué qu’il était «suivi» par les services de soin et «évidemment accompagné». «Le ministre de l’Intérieur a su se mobiliser et être présent», a-t-il dit, sans plus de précisions. Agé de 22 ans, le policier, légèrement blessé au cou, a été hospitalisé après l’agression.