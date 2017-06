Fraudes et arnaques: 80 plaintes par jour sur la plate-forme en ligne pointdecontact.belgique.be

Didier Swysen

En un peu plus d’un an, la plate-forme en ligne poindecontact.belgique.be a recueilli 31.611 signaux concernant des fraudes, des arnaques, une publicité trompeuse ou un affichage de prix erroné. Soit une moyenne d’environ 80 nouveaux signalements chaque jour ! Ce sont les factures fantômes et les fraudes lors d’achats et de ventes en ligne qui mobilisent le plus de signalements.