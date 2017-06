Assises de Liège: Kévin Mosen avoue les faits en donnant des détails horribles mais charge Christelle Pourbaix

Kevin Mosen (27) et Christelle Pourbaix (38), un Liégeois et son ancienne maîtresse poursuivis pour l'assassinat d'Emilie Tyberghein.

Emilie Tyberghein (27 ans) avait été tuée la nuit du 13 au 14 décembre 2013 dans le hangar désaffecté de l’ancien atelier des wagons de la SNCB, situé à Voroux-Goreux. Son corps avait été découvert sur un trottoir de Fexhe-le-Haut-Clocher. Elle avait été étranglée. Kévin Mosen, un Liégeois âgé de 27 ans, et Christelle Pourbaix, une Liégeoise âgée de 37 ans, sont accusés de son assassinat.

Lors de son interrogatoire par la présidente Catherine Urbain, Kévin Mosen a détaillé les différentes étapes de sa vie, de son parcours professionnel et de ses aventures sentimentales. Il a rapporté qu’il avait eu une liaison avec Christelle Pourbaix. Après la rupture, il avait directement entamé une liaison avec Emilie Tyberghein. Mais quelques mois après, au début de l’année 2013, l’homme a cependant renoué en secret avec Christelle Pourbaix.

Selon Kévin Mosen, les relations sexuelles avec celle-ci ont évolué vers le sadomasochisme. «Elle aimait les accessoires, les menottes, le martinet et la cravache. Elle avait fixé le sadomasochisme comme condition à la poursuite de notre relation. Elle voulait une relation de soumise et elle me réclamait la mise en place de scénarios», a-t-il précisé.

L’accusé refusait de quitter Emilie Tyberghein pour Christelle Pourbaix. Selon lui, c’est cette dernière qui avait imaginé faire disparaître la future victime. Des contacts avaient même été pris avec un intermédiaire afin de trouver un tueur à gages mais la «commande» a échoué.

Selon l’homme, une dispute très froide l’avait opposé le soir des faits à Emilie Tyberghein. Kévin Mosen avait décidé de rompre et s’en est confié par téléphone à Christelle Pourbaix. L’accusé a évoqué la concrétisation du projet élaboré par Christelle Pourbaix afin d’éliminer Emilie Tyberghein. Il dit s’être laissé «embrigader» dans ce projet par Christelle Pourbaix.

« J’ai essayé de lui briser le cou pour que cela s’arrête »

«Je suis arrivé à convaincre Emilie de me suivre. Nous avons roulé jusqu’au hangar. Je lui ai demandé de retirer son manteau. J’ai pris le couteau dans la poche arrière de mon pantalon et je lui ai planté dans la gorge. J’ai senti sa main me serrer et son corps se laisser aller sur le sol. Elle m’a dit qu’elle ne m’en voulait pas et qu’elle m’aimait. Elle regrettait de ne pas avoir acheté une maison avec moi. C’est ce qui rend mes remords encore plus grands. J’ai ensuite tenté de l’asphyxier avec son écharpe. Puis, j’ai essayé de lui briser le cou pour que cela s’arrête», a détaillé Kévin Mosen.

Pensant qu’Emilie Tyberghein était morte, Kévin Mosen a roulé vers l’aéroport de Bierset, où un rendez-vous avait été fixé avec Christelle Pourbaix. De retour au hangar, avec la voiture de Christelle Pourbaix, Kévin Mosen a constaté que le corps d’Emilie Tyberghein avait bougé.

«Je l’ai entendue gémir. Christelle Pourbaix m’a invité à terminer ce que j’avais commencé. J’ai essayé de lui briser la nuque à coups de pied. Je n’y arrivais pas mais Christelle m’a encore encouragé. J’ai encore donné deux coups de couteau au niveau des reins puis j’ai encore essayé de l’étrangler. Lorsque j’ai constaté le décès, nous avons décidé de transporter le corps dans la voiture de Christelle Pourbaix», a détaillé l’accusé.

Kévin Mosen a précisé qu’il a décidé de transporter le corps et de le déposer sur un trottoir car il ne souhaitait pas que le cadavre soit dévoré par des renards.