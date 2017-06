Avertissement sérieux (orange) de l'IRM: le pays sera secoué par des orages et des vents jusqu'à 100 km/h ces prochaines heures

L’IRM (Institut Royal Météorologique) passe en mode « orange » pour lancer un avertissement ce mardi après. Toutes les régions seront concernées par des orages et des vents violents jusqu’au milieu de la nuit du mardi au mercredi. Le focus sera mis sur 3 régions (Liège, Luxembourg, Namur).

« Aujourd'hui, une dépression de tempête passera à proximité de nos régions. Celles-ci provoquera une hausse sensible du vent avec des rafales pouvant atteindre les 90km/h à la côte et autour de 80 km/h dans le centre.

On prévoit des averses qui pourront être intenses, accompagnées localement d'orages et de fortes rafales de vent pouvant aller jusqu'à 100km/h voire un peu plus très localement. Ces dernières pourront occasionner des dégâts par endroits.

Demain mercredi, nous prévoyons encore quelques averses avec la possibilité de fortes rafales sur l'est du pays », explique sur son site l’IRM.