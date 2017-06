Jean-Claude Van Cauwenberghe l'affirme: les instances du PS ont été plus «soft» à Liège qu'à Charleroi! (vidéo)

Les instances centrales du PS se sont montrées bien plus clémentes à l’égard de la fédération liégeoise mise en cause dans le dossier Publifin qu’à l’égard de la fédération de Charleroi quand elle était secouée par les affaires de la Carolorégienne et autres, constate l’ancien ministre-président wallon Jean-Claude Van Cauwenberghe.

Pour éviter que le scandale ne rejaillisse sur le gouvernement wallon, Jean-Claude Van Cauwenberghe, alors figure de proue du PS carolorégien, avait démissionné de l’exécutif fin septembre 2005. Le PS carolo avait été mis sous tutelle après les élections de 2007.

« Quand il a été question d’affaires à Charleroi, nous avons été directement mis sous tutelle, aucune instance ne pouvait plus fonctionner. A Liège, on a été beaucoup plus soft dans la réaction. On n’a pas osé mettre les mêmes mesures en œuvre », constate Jean-Claude Van Cauwenberghe, interrogé sur les ondes de la Première.

L’ex-premier wallon explique cette différence de traitement par « la puissance plus importante de la fédération de Liège au sein du parti ».