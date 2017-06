Vertonghen regrette que les erreurs défensives aient encore été stigmatisées: "Ce n'est pas la 1re fois que la défense est critiquée"

Moins de 24 heures après le match remporté sans briller face à la République tchèque, les Diables se sont retrouvés mardi matin à Tubize pour réellement entamer la préparation du match de vendredi en Estonie. « Il était important pour nous de se dérouiller les jambes après 10 voire 15 jours de repos pour certains, avançait Radja Nainggolan, les yeux encore fatigués. Même si la plupart d’entre nous n’a joué qu’une mi-temps, c’était important d’accumuler un peu de rythme avant le match à Tallinn qui sera autrement plus important. Je sais qu’on avait gagné facilement chez nous (8-1) mais là, ce sera différent. Tout autre résultat qu’une victoire serait considéré comme un échec cruel. »

Heureux d’avoir pu faire ses preuves dans un système à deux attaquants aux côtés de Michy Batshuayi, Romelu Lukaku ne disait pas autre chose. « Avoir gagné devant notre public était important mais pas essentiel non plus, expliquait l’attaquant d’Everton, dont l’avenir en club se dessine encore en pointillé. On sait tous ce qu’il représente le match en Estonie sur la route du Mondial. On ne peut ni ne veut le bâcler. »

Enfin, Jan Vertonghen, qui pestait toujours sur le fait que le match de lundi n’ait pas été comptabilisé comme un match officiel, regrettait que les erreurs défensives aient une nouvelle fois été stigmatisées : « Ce n’est pas la première fois que la défense est critiquée, avançait le défenseur de Tottenham. C’est souvent le cas. Il y a ce but encaissé, mais ce n’est pas vraiment une occasion, et les deux poteaux. On regarde toujours la défense. C’est vrai qu’on a perdu quelques ballons faciles contre la République tchèque. Il ne faut pas oublier qu’il n’y avait que trois défenseurs sur le terrain. Kevin (NDLR : De Bruyne) et Youri (NDLR : (Tielemans) ont fait leur boulot. Tous les autres, c’étaient des joueurs offensifs. C’est notre philosophie de jouer autant vers l’avant. On prend des buts mais cela ne m’inquiète pas. À l’époque de Marc Wilmots, on jouait un autre système avec quatre défenseurs. Il y avait plus d’expérience en défense avec des gars comme Van Buyten ou Lombaerts. Sur le long terme, ce nouveau système va payer. »