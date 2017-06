Michy Batshuayi, élu «Diable du match» après Belgique-Tchéquie (2-1): «Ça a bien fonctionné en attaque avec Lukaku»

Michy Batshuayi, buteur, était désigné homme du match face à la Tchéquie (2-1) : « Mon but ne compte pas ? Ce n’est pas grave ça ne m’énerve pas », répond-il, sourire aux lèvres. « J’ai pris beaucoup de plaisir aujourd’hui en attaque avec Romelu. Grâce à la rencontre de ce soir, on s’est surtout bien préparé pour le match bien plus important en Estonie vendredi. Les consignes du coach en attaque ? Il fallait qu’on ne reste pas sur la même ligne et qu’on switche, l’un décrochait pour l’autre, à tour de rôle. C’est d’ailleurs comme ça qu’on a réussi à marquer le premier but. Lukaku m’a vu les yeux fermés. Ça a bien fonctionné nous deux, on avait testé à l’entraînement et ça marchait bien, mais c’était la première fois en match. On verra les choix du coach pour la prochaine rencontre. Moi, tout ce que je veux de toute façon, c’est aider l’équipe. J’ai vécu une saison difficile avec Chelsea mais j’ai toujours le même mental, la même faim, la même agressivité, j’en suis sorti encore plus fort. J’ai pu progresser aux côtés de grands joueurs. »

Le buteur de Chelsea était aussi questionné sur la blessure d’Eden Hazard, victime d’une fracture de la cheville dimanche lors du dernier entraînement à Tubize. « Ça a été un coup dur pour nous tous et pour lui aussi. Eden est une très bonne personne. Il est adoré par tout le monde. C’est sur un crochet comme il sait si bien le faire qu’il se blesse, le terrain n’était pas assez mouillé. On a dû relever la tête. »

Belga