Vincent Kompany, heureux après la victoire contre la Tchéquie (2-1): «La communion avec les supporters, j'en avais besoin»

« O n a dominé la rencontre mais les Tchèques ont fait un pressing haut pendant tout le match.De notre côté, il y avait de l’envie. Nous devons simplement améliorer des petites choses » notait le capitaine des Diables, après la victoire face à la Tchéquie (2-1).

« Ce que je retiens de cette rencontre, c’est surtout la communion avec les supporters. Ils en avaient besoin, mais moi aussi j’en avais besoin. C’était important de jouer ce match amical comme préparation pour vendredi, en Estonie. On a quand même coupé quelques jours après la fin de saison et on avait besoin de se remettre en jambes après ce petit break. Je retiens aussi l’envie du groupe ce soir. D’un point de vue personnel, mon attaquant jouait fort haut donc je ne pouvais pas vraiment faire ce que je voulais. J’aurai voulu en faire plus, évidemment, mais aujourd’hui c’était suffisant et je suis surtout content de rejouer avec l’équipe. Dans la défense à trois entre Toby Alderweireld et Jan Vertonghen, c’était positif pour moi, car ils représentent une formidable paire défensive en Premier League, pleine d’expérience. »