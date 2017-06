Eden Hazard, gravement blessé lors du dernier entraînement des Diables, a été opéré avec succès de la cheville (photo)

« T out s’est bien déroulé lors de mon opération à la cheville. Maintenant, je commence le chemin de la revalidation. Je reviendrai plus fort. Merci pour votre soutien », a écrit Hazard.

Le N.10 de la Belgique et de Chelsea s’est fracturé la cheville lors du dernier entraînement à Tubize, dimanche, à la veille de la rencontre face à la Tchéquie. Il fera l’impasse sur le match de lundi et sur le déplacement en Estonie (vendredi). Hazard, 26 ans, devrait être indisponible pendant trois mois.

Everything went well with my ankle operation, now I start the road to recovery! I will be stronger. Thank you for your support!! pic.twitter.com/aokirnytkW