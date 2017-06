Belgique – Tchéquie (direct dès 20h45): une rencontre amicale, sans Hazard, pour préparer le duel face à l'Estonie

Cette rencontre face à la Tchéquie sert avant tout de préparation au rendez-vous suivant, vendredi, en Estonie, dans le cadre des qualifications au Mondial 2018.

Le sélectionneur national peut compter sur un noyau assez complet, malgré la grosse blessure de son capitaine Eden Hazard, qui s’est fracturé la cheville à la fin du dernier entraînement, dimanche. Le numéro 10 est out pour 3 mois et n’entre évidemment plus en ligne de compte pour les prochaines échéances internationales. Divock Origi est, lui, pratiquement rétabli de sa blessure au mollet, mais sera épargné en vue du match de vendredi. Les blessés Thomas Meunier, Mousa Dembélé et Jordan Lukaku avaient déjà déclaré forfait avant l’annonce de la liste des sélectionnés.

Les places disponibles dans l’entrejeu seront sans doute prises par Youri Tielemans (central), dont ce serait la deuxième titularisation, et Nacer Chadli (droite), qui avait déjà remplacé Meunier contre la Grèce. Derrière, le retour de Vincent Kompany dans le onze de base est attendu.

Face aux Tcheques, le bilan des Belges est de deux victoires un partage et trois défaites. Nos adversaires occupent actuellement la troisième place du groupe C en qualification au Mondial. L’été dernier, ils ont été éliminés en phase de groupes de l’Euro disputé en France. Quatre ans plus tôt, en Ukraine et Pologne, ils avaient atteint les quarts. La Tchéquie a été demi-finaliste de l’Euro 2004 au Portugal et finaliste en 1996 en Angleterre, où un but en or d’Oliver Bierhoff en prolongations avait privé la Tchéquie du titre européen.