Les Pays-Bas sous le choc après la découverte des corps de deux adolescentes

Le corps de la jeune Romy a été découvert vendredi en fin d’après-midi dans l’eau d’un petit canal à Achterveld, près d’Amersfoort, dans le centre des Pays-Bas. Elle n’était jamais rentrée de l’école.

À une quinzaine de kilomètres d’Achterveld, le corps d’une autre jeune fille, Savannah, a été retrouvé également dans un petit canal dimanche par un passant dans une zone industrielle à Bunschoten.

L’adolescente avait été aperçue pour la dernière fois jeudi après-midi alors qu’elle était partie rendre visite à une amie, selon la radio-télévision publique néerlandaise NOS. Elle n’était jamais arrivée à destination et avait été portée disparue jeudi soir.

La police n’a pas précisé les causes exactes du décès des deux jeunes filles, et a estimé, à ce stade de l’enquête, qu’il ne semblait « pas y voir de lien » entre les deux affaires.

In our country two beautiful girls only 14 have lost their life trough murder. I pray for them and their families.#romy #Savannah pic.twitter.com/7hVnuwSNfV