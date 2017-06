L'ancien joueur d'Anderlecht Cheick Tioté, 30 ans, est décédé

Cheick Tioté, milieu défensif très physique de 30 ans, s’est effondré lors d’un entraînement avec son club du Beijing Enterprises (D2 chinoise). Il a été transporté à l’hôpital mais est décédé. Son agent, Emanuele Palladino, a confirmé la triste nouvelle.

« C’est avec une profonde tristesse que je vous confirme que mon client, Cheick Tioté, est décédé aujourd’hui, après s’être effondré à l’entraînement », a annoncé Palladino dans un communiqué. « Nous ne pouvons pas en dire davantage et demandons que la vie privée de sa famille soit respectée en ce moment difficile ».

Another young man taken way too soon... #RIP Cheik Tiote 😥 Our thoughts are with his family 🙏💜 #RSCA #Sportingboy pic.twitter.com/CHgwteW0w4 — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 5 juin 2017

We are devastated to have learnt of the tragic passing of former Newcastle United midfielder Cheick Tioté in China today. #NUFC pic.twitter.com/PCrIEUyugv — Newcastle United FC (@NUFC) 5 juin 2017

L’international ivoirien avait porté le maillot anderlechtois durant trois saisons, entre 2005 et 2008, où il avait peu joué. Il avait ensuite quitté le Sporting pour jouer au Pays-Bas, à Roda où il était prêté par le club bruxellois, puis à Twente, où il a explosé.

Transféré à Newcastle en 2010, il a brillé sur les terrains de Premier League, totalisant plus de 150 apparitions avec les Magpies, jusqu’en février 2017, quand il a rejoint le Beijing BG, en Chine.

Il avait remporté la Coupe d’Afrique des Nations 2015 avec la Côte d’Ivoire.

Son ami Vincent Kompany a posté un message sur son compte Twitter pour lui rendre hommage, comme ses anciens clubs de Newcastle et Twente. Le Sporting Anderlecht a lui aussi réagi, toujours via Twitter.

I am speechless and so incredibly sad. Cheick Tioté was one of the nicest and toughest teammates I have ever had. Rest in peace brother. — Vincent Kompany (@VincentKompany) 5 juin 2017

Wat een vreselijk nieuws: Cheick Tioté (30) is vandaag plotseling overleden. Wij wensen familie en nabestaanden veel sterkte #YNWA pic.twitter.com/4HT0H8wYlC — FC Twente (@fctwente) 5 juin 2017