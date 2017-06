Dauphiné: Arnaud Démare s'impose lors de la deuxième étape, Thomas De Gendt reste leader

Arnaud Démare (FDJ) a remporté lundi la 2e étape de la 69e édition du Critérium du Dauphiné (WorldTour), disputée entre Saint-Chamond (Loire) et Arlanc (Puy-de-Dôme), au sud d’Ambert, sur un parcours vallonné de 171 kilomètres. Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), vainqueur dimanche, est toujours leader du classement général. Le premier Belge est Pieter Vanspeybrouck (Wanty-Groupe Gobert), douzième.

Parti dès le début de course, un trio composé du Français Romain Combaud, du Néerlandais Koen Bouwman et de l’Américain Nathan Brown a compté jusqu’à 3:30 d’avance sur le peloton. Derrière, Alexey Lutsenko est parti en contre et est parvenu à rejoindre le groupe de tête.

A plus de 30 kilomètres de l’arrivée, le Kazakhe a accéléré, semant ses compagnons d’échappée. Mais grâce au travail des équipes de sprinteurs, Lutsenko a été repris à trois kilomètres de la ligne.

L’équipe FDJ a très bien préparé le terrain pour son sprinteur maison Arnaud Démare. Le Français de 25 ans a facilement réglé le peloton, devançant le Norvégien Alexander Kristoff (Katusha) et son compatriote Nacer Bouhanni (Cofidis). C’est la 6e victoire de la saison pour Démare.

Au classement général, Thomas De Gendt, qui a terminé dans le peloton, conserve son maillot jaune de leader.

Mardi, la 3e étape reliera Le Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire) à Tullins (Isère) sur 184 kilomètres. La course par étapes française se terminera dimanche au sommet du Plateau de Solaison.