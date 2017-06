Luc Trullemans annonce une nette dégradation des conditions météorologiques: "Une dépression de tempête va arriver"

Attention aux forts coups de vent et à la pluie parfois abondante prévus pour ces prochaines 48 heures ! » Après ce beau lundi de Pentecôte, nous allons voir une nette dégradation des conditions atmosphériques sur l’Europe occidentale avec l’arrivée d’une dépression de tempête qui se déplacera ces prochaines 24 heures de l’Irlande vers la Mer du nord en passant cette nuit sur l’Angleterre. Ce phénomène se fera déjà sentir demain matin avec des pluies continues sur les provinces de l’ouest et du sud du pays et une augmentation de la force du vent.

Dans le courant de la journée, les pluies intéresseront toutes les régions avec une accumulation de 15 à 20 litres/m² au littoral et entre 8 et 15 litres/m² dans l’intérieur des terres. Un orage local n’est pas exclu en fin de journée.

Le vent du sud à sud-ouest soufflera avec de plus en plus fort avec des rafales qui atteindront l’après-midi et le soir des pointes de 90 à 95 km/h près de la mer, de 75 à 85 km/h dans l’intérieur du pays sauf sur le sud des provinces de Namur et de Luxembourg où les rafales ne devraient pas dépasser 65 à 75 km/h.

Au large de notre côte, le vent soufflera en tempête force 8 à 9 avec temporairement même un risque de forte tempête force 10.

Bien sûr il n’y aura que peu ou pas de soleil et il faudra attendre la fin de l’après-midi pour revoir quelques éclaircies.

Une forte chute est attendue dans les températures qui resteront bloquées entre 11º en Haute Ardenne et environ 16º en plaine et à la mer.

Mercredi il y aura encore assez bien de vent de secteur ouest avec des pointes pouvant encore atteindre 60 à 80 km/h mais il y aura plus de soleil malgré les quelques averses qui se manifesteront encore localement vers le milieu de la journée.

Nous gagnerons quelques degrés avec des maxima entre 15 et 20º.

Les jours suivants il refera plus doux voire même plus chaud au cours du week-end prochain…