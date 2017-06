Belgique – Tchéquie: Martinez opte finalement pour 6 changements maximum

Roberto Martinez qui voulait « effectuer beaucoup de changements », voire passer tout son effectif en revue lors du match amical Belgique – République Tchèque de ce lundi soir (20h45) au Stade Roi Baudouin, va devoir revoir ses plans. Un tweet de l’Union Belge de football (URBSFA) précise en effet que les deux fédérations ont décidé de préserver le statut officiel de la rencontre, et par conséquent de respecter le règlement de la Fifa en la matière.

Pas plus de six changements seront autorisés et les joueurs alignés ajouteront donc une sélection officielle à leur carte de visite. Ce dont ils avaient été privés, le gardien Sammy Bossut en particulier, qui depuis attend toujours sa première cape, contre le Luxembourg (5-1), le 1er avril 2016 à Genk sous l’ère Wilmots. Le hat-trick réalisé à cette occasion par Romelu Lukaku n’avait pas non plus été validé par la fédération internationale.

L’accord entre Martinez et son homologue tchèque Karel Jarolim qui avait été annoncé dimanche soir en conférence de presse, n’est donc plus en vigueur.